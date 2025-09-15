İstanbul Ticaret Üniversitesi 25. Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Üniversitesinin" 25. Akademik Yılı Açılış Töreni" Sütlüce Kampüsü'nde yapıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim veren, Türkiye'nin dört bir yanı ile dünyanın 85 farklı ülkesinden öğrencilerle uluslararası bir eğitim kurumu haline geldiklerini söyledi.

Prof. Dr. Şimşek, "Bugün itibarıyla üniversitemizde 6 fakülte, 2 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve çok sayıda çok kıymetli uygulama ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. Bu yapılar içerisinde 160 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 250 öğretim elemanımız ve 250'ye yakın idari personelimiz görev yapıyor. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz de öğrenim görüyor." dedi.

Yeni akademik yıla yüzde 85 doluluk oranıyla başladıklarını, kayıt yaptıran 1482 yeni öğrencinden 813'ünün üniversiteyi ilk tercihleriyle kazandığını aktaran Şimşek, İstanbul Ticaret Odasınca Eminönü'nde inşa edilen yeni yerleşkenin üniversiteye tahsis edildiğini kaydetti.

"Hepimiz üniversiteye başladığımız ilk günü unutmayız"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ise üniversitenin çeyrek asırlık birikiminin yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda güçlü bir aile olma bilincini de temsil ettiğini dile getirdi.

Kuralay, bugün aralarına çok sayıda yeni öğrencinin katıldığını anlatarak, "Hayatın dönüm noktaları vardır. Herhalde bunlardan en önemlilerinden birisi de üniversiteye başladığımız gündür. Hepimiz üniversiteye başladığımız ilk günü, ilk saatleri, ilk karşılaştığımız insanları unutmayız. İnşallah bugün başladığınız yolculuğun sonunda, mezun olduğunuz günde mutlulukla, huzurla, yeni bir hayata başlamanın heyecanıyla bu üniversiteden ayrılırsınız." diye konuştu.

Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Erhan Erken de İsrail'in saldırısı altındaki Gazze başta olmak üzere dünyada eğitim nimetine sahip olmayan çok sayıda gencin olduğunu söyledi.

Erken, bu kişilerin üniversitelerin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tabii, onların halini de düşündüğümüzde biz ciddi nimete sahibiz. Onlar adına da çok üzülüyoruz. Elimizden gelen bütün gayretimizle, kavli ve fiili dualarımızla başta Gazze olmak üzere bu sıkıntılı yerlerde bulunan bütün gençlerimize, kardeşlerimize, hepsine inşallah bir an evvel bu sıkıntıdan kurtulmalarını diliyoruz. Tabii onları böyle bir sıkıntıya uğratan o zalim insanların da 'Allah iki yakalarını bir araya getirmesin.' diye dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor."

Ökten açılış dersini verdi

Törende açılış dersi, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Ökten tarafından verildi.

Prof. Dr. Ökten, derste kimlik ve medeniyet tasavvurunun ve insanı ile toplumu anlama çabalarının önemine değindi.