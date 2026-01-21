Haberler

İTÜ ve Karabağ Üniversitesi'nden İşbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Karabağ Üniversitesi arasında eğitim ve bilim alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) düzenlenen imza töreni, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in katılımıyla yapıldı.

Burada konuşan Özvar, "Aynı tarih, aynı kültür ve aynı istikbal tasavvuruna sahip müstesna bir kardeşlik hukukuna sahip olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağları, bugün bilim ve eğitim alanında da kurumsal ve kalıcı işbirlikleriyle güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

İşbirliğini kıymetli ve stratejik bir adım olarak gördüklerini belirten Özvar, imzalanacak mutabakat zaptıyla köklü ve uluslararası itibara sahip İTÜ'nün bilgi birikimi ve tecrübesinin Karabağ Üniversitesinin gelişimine güçlü katkılar sunacağına inandıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Özvar, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma projeleri, çift diploma programları ve mühendislik alanındaki ortak laboratuvar çalışmalarının da işbirliğinin önemli adımları olduğunu anlatarak, Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında kurulan her türlü stratejik ortaklığı iki ülkenin ortak geleceğine yapılmış yatırım olarak gördüklerini vurguladı.

Gelecek dönemlerde lisans düzeyinde işbirliğinin yanı sıra yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası seviyede de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatları doğrultusunda her iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında işbirliğini daha üst düzeylere çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Özvar, işbirliği için Bakan Emin Amrullayev, Karabağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Bayramov ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'a teşekkür ederek, mutabakat zaptının hayırlı olmasını diledi.

Amrullayev'in de bir konuşma yaptığı törende, mutabakat zaptı Bayramov ile Mandal tarafından imzalandı.

