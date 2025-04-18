İstanbul Tabip Odası'ndan Esila Ayık için serbest bırakma çağrısı

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası (İTO), 19 Mart protestolarında tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan öğrenci Esila Ayık'ın sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması çağrısında bulundu. İTO açıklamasında, "17.04.2025 tarihli tetkik sonucuna göre, kalp hastalığı biküspit aort kapağı ve hafif kapak yetersizliği iken kapak yetersizliğinin arttığı ve orta seviyeye geldiğinin değerlendirildiği görülmüştür. Yanı sıra böbrek hastalığı nefrotik sendrom sebebiyle ayaklarında ve gözlerinde şişlik geliştiği ve özel diyete ihtiyaç duyduğu iletilmiştir" denildi.

Tutuklu öğrenci Esila Ayık sağlık durumayla ilgili İTO tarafından da bir çağrı yapıldı ve tahliye edilmesi istendi. Açıklama şöyle:

"Meslek odamız tarafından dün basına yansıyan haberlerden Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan öğrenci Esila Ayık'ın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ardından meslek odamıza avukatı tarafından iletilen tıbbi kayıtlar incelemiş ve sağlık durumu ayrıntısı ile öğrenilmiştir.

17.04.2025 tarihli tetkik sonucuna göre, kalp hastalığı biküspit aort kapağı ve hafif kapak yetersizliği iken kapak yetersizliğinin arttığı ve orta seviyeye geldiğinin değerlendirildiği görülmüştür. Yanı sıra böbrek hastalığı nefrotik sendrom sebebiyle ayaklarında ve gözlerinde şişlik geliştiği ve özel diyete ihtiyaç duyduğu iletilmiştir. Tıbbi kayıtlar ve güncel test sonucu, tutuklu Esila Ayık'ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koyar niteliktedir. Bu nedenle tutuklunun sağlık hakkına erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz."