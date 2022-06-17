Şişli'de öğrenci ve polisler 'Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara' projesinde buluştu

Toplum Destekli Polislik faaliyeti kapsamında, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği iş birliğiyle bir süre önce hayata geçirilen 'Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara' projesinin ilk etkinliği gerçekleştirildi. Kuştepe'de yaşayan çocuklar arasından seçilen öğrenciler, polislerle birlikte gördükleri 3 aylık resim ve müzik eğitiminin ardından gerçekleşen etkinlikte performanslarını sergiledi. Kuştepe Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu'nda dün saat 17.00'de yapılan etkinliğe, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli İlçesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kayhan Ay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Basın Protokol Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"ÇOK İYİ NETİCELER ALDIK"Etkinlik öncesi konuşan Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, başlattıkları projeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istediklerini ifade ederek "Burada öncelikle bir çocuk korosu, bir de resim grubu oluşturmak istedik. Çocuk koromuzla yaklaşık 3 aylık bir eğitimimiz oldu. Çok iyi neticeler aldık. Resim grubumuz çok büyük emeklerle duvar resimlerini çıkardı. Çocuklarımızın 'Hayallerim Emniyette' sloganı bizim için çok önemli. Bu bir son değil, bu proje bizim için bir başlangıç. Özellikle Roman çocuklarımızın yetenekleri üzerinden bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Bu yeteneklerin, geliştiğini, ilerlediğini ve bir gelecek vadettiğini gördük. Bu bizim için çok önemli, çok kıymetli. Önümüzdeki yıl da bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle bunu sürdürmek istiyoruzö dedi.

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise bu projeyi, içlerindeki yetenek ve becerileri ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Kaya, "O yüzden ben, emniyet müdürümüze, çalışanlarına, bütün milli eğitim müdürlüğü teşkilatına ve personellerine teşekkür ediyorum. Bizim bir tane bile feda edilecek çocuğumuz yok bu ülkede. Bizim kendi kaderine bırakılacak çocuğumuz da yok. Bütün herkesi kucaklamak zorundayız. Biz bütün çocuklarımıza, devletin en iyi imkanlarını sağlayıp hem Rabbimiz hem de büyük Türk milleti adına sevgimizle kucaklamak zorundayızö diye konuştu.

Projenin özellikle Kuştepe'de gerçekleştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin da "Uyuşturucu belasına bulaşmış, yoksullukla boğuşan, bir sürü sıkıntısı olan insanlara böyle bir dönemde devletin şefkatli elinin ulaşması kadar önemli bir şey yoktur. Göreve gelmemden bu yana gerek kaymakamımız, gerek emniyet müdürümüz, gerek İstanbul Valimiz, gerekse diğer kamu görevleriyle, övünerek söylüyorum, Şişli modeli örnek bir modeldirö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan öğrenci korosu, polis ağabeyleri ve ablalarıyla birlikte mini bir konser verdi. Etkinlik sonrası kendilerine çiçek sunulan kaymakam ve beraberindekiler rap söyleyen öğrencilere eşlik etti.