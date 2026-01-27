Durdona Khakımova Cinayeti Soruşturmasında 2 Şüpheli Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan bir kişinin konteynerde bir kadın cesedi bulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, D.A.U.T. ve G.A.K. tutuklandı, diğer şüpheli E.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.