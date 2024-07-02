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İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı

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İstanbul'da elindeki bıçakla restoranda yemek yiyen Arap müşterileri tehdit edip, "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam." diyen şahıs evinde gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Sarıyer'deki bir sitenin önünde bulunan restoranda yabancı uyrukluları bıçakla tehdit edip hakaretlerde bulunan zanlı tutuklandı.

Kayseri'de yaşanan taciz skandalı ve ardından Suriye'de yaşanan olaylar bir çok şehirde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tepki gösterilerine neden olurken, son olay ise İstanbul'da yaşandı.

"BENİM ÜLKEM LAN BURASI" DEYİP BIÇAK SALLADI

Elindeki bıçakla restoranda yemek yiyen Arap müşterileri tehdit eden bir şahıs "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam." ifadelerini kullandı. O anlar masada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşanan olay üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelinin yabancı uyrukluları bıçakla tehdit ettiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirlendi. Evinde gözaltına alınan şüpheli M.İ'nin (43) alkollü olduğu saptandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Sarıyer Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Duygu Sogan:

Niye tutukladınız,bizleri mahvettiniz insanlarımızı mahvettiniz,sesimizi duyan yok bizleri gören yok kendi canım ülkemde misafir dedikleriniz ev sahibi oldu bizler mülteci olduk.Artık dur deyin yeter!

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