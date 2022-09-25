Kız isteme tartışması kanlı bitti! İki kişiyi satırla yaraladılar

Sarıyer İstinye Mahallesi'nde iki aile arasında 'kız isteme' tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri elinde bulunan satır ile bir kişiyi kolundan yaraladı. Olayda iki kişi yaralanırken polisin havaya ateş açması kavga sona erdi. Yaralanan şahıslar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de iki aile arasında 'kız isteme' tartışması kavgaya dönüştü. Sokakta karşılaşan aile üyelerinin tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine ellerinde satırlarla diğer akrabalar da kavgaya dahil oldu.

SATIRLA İKİ KİŞİYİ YARALADILAR

Bir anda büyüyen kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavga sırasında taraflardan biri elinde bulunan satır ile bir kişiyi kolundan yaraladı. Polis, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgada satırla ve darbedilerek yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından sokak yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.