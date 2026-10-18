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İstanbul Sarıyer'de dere yatağındaki 19 dükkan ve Kur'an kursunun yıkımı tamamlandı

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İstanbul Sarıyer'de dere yatağındaki 19 dükkan ve Kur'an kursunun yıkımı tamamlandı
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki bazı yapıların yıkımı tamamlandı. 14 Ekim'deki sağanağın ardından yürütülen çalışmalarda 19 dükkan ile Kur'an kursu binası yıkıldı, enkaz kaldırma ve temizlik sürüyor.

İstanbul'da selden etkilenen Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağında bulunan bazı yapıların yıkımı tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde temizlik, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bölgede dere ıslah çalışması yapılması amacıyla dere yatağına inşa edilen Kur'an kursu binası, Ayazağa Atatürk Stadı ve 19 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına karar verilmesinin ardından, dün başlayan çalışmalara bugün de devam edildi.

Çalışmalar kapsamında 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı.

Ekipler, yıkımı tamamlanan yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA
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