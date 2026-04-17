İstanbul Photo Awards 2026 jüri üyesi Tung, yarışmanın dünyadaki güçlü hikayeleri öne çıkardığını söyledi Açıklaması

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2026"da jüri üyesi olarak yer alan Nicole Tung, yarışmanın yılın en etkileyici görsellerini bir araya getirerek hem küresel krizleri hem de dünyadaki güçlü hikayeleri öne çıkardığını belirtti.

Tung, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha değerlendirme sürecinde bazı fotoğrafların inanılmaz derecede güçlü ve etkileyici olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tema konusunda en öne çıkanlardan birinin Gazze olduğunu belirten Tung, bu fotoğrafların sadece savaşı değil aynı zamanda açlık ve sınırlı yardım erişimi dahil kötüleşen insani koşulları belgelediğini dile getirdi.

Tung, "Elbette en büyük haber konularından birisi, Gazze. Şu an oradaki duruma odaklanmanın gerçekten son derece önemli olduğunu düşünüyorum çünkü mesele, sadece savaşla ilgili değil." ifadesini kullandı.

Tung'dan "Yılın Fotoğrafı" değerlendirmesi

Gazze'de açlık, gıda yetersizliği ve ulaştırılan yardımın azlığı konularına da dikkati çekildiğini vurgulayan Tung, "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad'ın EPA için çektiği "Gazze, Umut Yok" eserine ilişkin şunları söyledi:

"Ödülü kazanan fotoğraf, 2025'i tanımlayan ve Gazze'deki tüm sorunların ne kadar ciddi ve vahim hale geldiğini gösteren türden bir görseldi. Bu çok açık."

Tung, kazananın sadece konusuyla değil görsel kurgusuyla da öne çıktığının altını çizerek, fotoğrafta kullanılan kompozisyon ve rengin, duygusal etkiyi güçlendirdiğini anlattı.

Fotoğrafta Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Nasser Hastanesi'nde tedavi gören 2 yaşındaki Sham'ın annesinin kucağında bitkin halde görüldüğünü anımsatan Tung, görselin insan eliyle yapılmış açlık ve savaşı gözler önüne serdiğini kaydetti.

"Yarışma oldukça kapsayıcı"

Tung, yarışmanın oldukça kapsayıcı olduğunu, katılımın çok sayıda bölgeden geldiğini ve dünyadaki genel durumu yansıttığını söyledi.

Güçlü görsellerin izleyici gözünden daha iyi anlaşılması için anlatım, kompozisyon ve niyeti bir arada tutması gerektiğine inandığını belirten Tung, farklı kategorilerdeki fotoğrafların hem anlattıkları hem de teknikleri bakımından değerlendirildiğini ifade etti.

Tung, "Tekil Haber" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen "Hong Kong'taki Şiddetli Yangında Çaresiz Yakarış" konulu fotoğrafın kendisini en çok etkileyen görsel olduğunu aktardı.

İstanbul Photo Awards'ın yılın en etkileyici görsellerini bir araya getirerek hem küresel krizleri hem de dünyadaki güçlü hikayeleri öne çıkarttığını aktaran Tung, "Tekil Günlük Yaşam" kategorisinde üçüncülük ödülü alan "Telefon Işığına Doğmak" konulu fotoğrafın yeterince gündeme gelmeyen ancak güçlü hikayelerden birisi olduğunu vurguladı.

Tung, Gazze'deki fotoğrafçıların koşullarına dikkati çekti

Tung, fotoğraf yarışmalarının dünyada yaşanan birçok konuyu gündeme getirmek için etkili olduğunun altını çizerek, "Burada asıl amaç, fotoğrafçıların zor koşullarda yaptıkları işi sergilemek, insanların sürekli katlanmak zorunda kaldığı ve her zaman ilgi odağı olmayan durumları yakalamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Gazze'deki fotoğrafçıların oldukça zor şartlar altında çalıştıklarına dikkati çeken Tung, "Onların yapmaya devam ettikleri işe büyük saygı duyuyorum." dedi.

Tung, freelance fotoğrafçılar için ödüllerin önemine değinerek, giderek rekabetçi hale gelen bir sektörde tanınmanın özellikle anlamlı olduğunu ifade etti.

Çevrim içi değerlendirme platformunun da sürecin sorunsuz işlemesine katkı sağladığını belirten Tung, bu sayede jürinin yüzlerce fotoğrafı verimli şekilde inceleyebildiğini kaydetti.

"İstanbul Photo Awards en önemli ödüllerden birisi"

Tung, yarışmanın çatışma konularının dışında günlük yaşam, doğa ve çevre gibi birçok kategoride geniş yelpaze sunduğunu söyleyerek, jüride foto muhabiri Carol Guzy ve Muhammed Muheise gibi önemli isimlerle fikir alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İstanbul Photo Awards gibi yarışmaların, yılın en güçlü çalışmalarını onurlandırmanın yanı sıra fotoğrafçılara hikayelerini anlatmaya devam etmek için teşvik sağladığını aktaran Tung, "İstanbul Photo Awards, biliyorsunuz fotoğraf gazeteciliği açısından en önemli ödüllerden birisi. ve bu gerçekten kendinizi takdir etmek, yaptığınız işi ve içine koyduğunuz emeği takdir etmek için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2026"nın kazananları belirlenmişti.

Yarışmaya yaklaşık 19 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 26 fotoğrafçı ödül aldı. Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.