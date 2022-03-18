Istanbul Photo Awards 2022'nin jüri çalışmaları başladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) bu yıl sekizincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2022"de, jüri çalışmalarına başladı.

Jüri üyelerinin 8 farklı ülkeden katılacağı çevrim içi oturumlarda, yılın en iyi fotoğrafları belirlenecek. AA'nın yarışmaya özel hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, üç gün devam edecek.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan jüride, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, Reuters foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Eski Direktörü Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul yer alıyor.

Profesyonel fotoğrafçılar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflarıyla 15 Şubat öncesinde başvurularını yaptı.

Dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 113 farklı uyruktan 1482 fotoğrafçı, 16 bin 49 eser gönderdi.

Bu yıl "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Canon Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere 7 farklı kategoride başvuruların alındığı yarışmanın kazananları, mart ayı sonunda açıklanacak.

Canon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları tarafından desteklenen yarışmanın büyük ödülü "Yılın Fotoğrafı" tekil haber kategorisinde birinciliğe değer görülen foto muhabiri, 6 bin dolar ödül kazanacak.

Yarışmada, kategori birincilerine 3 bin, ikincilere bin 500, üçüncülere ise biner dolar ödül takdim edilecek. "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Ödüllere ek, tüm kategorilerde birincilik ödülü sahipleri Canon fotoğraf makinesi almaya hak kazanacak.

Düzenlendiği ilk günden bugüne toplam 14 bin kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleriyle de fotoğrafçılığa katkı sağlıyor.

Yarışmanın 2022 jüri üyelerine dair bilgilere ve geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.