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İstanbul Pendik-Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

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İstanbul Valiliği, Pendik-Aydos Ormanı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - İstanbul Valiliği, saat 14.00 sıralarında Pendik- Aydos Ormanı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekiplerinin müdahale ettiği İstanbul Pendik-Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter, ilgili birimlerden toplam 78 ekip ve 159 personelle yangına müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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