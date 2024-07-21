(ANKARA) - İstanbul Valiliği, saat 14.00 sıralarında Pendik- Aydos Ormanı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekiplerinin müdahale ettiği İstanbul Pendik-Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter, ilgili birimlerden toplam 78 ekip ve 159 personelle yangına müdahale edildiği belirtildi.