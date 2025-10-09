İstanbul Modern Sinema, Pedro Costa Retrospektifini Sunuyor

İstanbul Modern Sinema, Portekiz Büyükelçiliği ve Othon Cinema iş birliğiyle Portekizli yönetmen Pedro Costa'nın kapsamlı retrospektifini sinemaseverlerle buluşturuyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, 16-26 Ekim'de düzenlenecek "Pedro Costa Hakkında Her Şey" adlı programda yönetmenin tüm kısa ve uzun metrajlı filmleri gösterilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, retrospektif serileri kapsamında Costa'ya yer vermekten duydukları mutluluğu ifade ederek, "Pedro Costa, çağdaş sinemanın en önemli ve radikal auteur'lerinden biri. The Guardian'ın da dediği gibi, o gerçekten 'sinemanın Samuel Beckett'i. Filmlerinde zamanın akışı yavaşlar, gerçeklik ve kurgu iç içe geçer. Costa'nın estetik yaklaşımı, izleyiciyi yalnızca izlemeye değil, deneyimlemeye davet eder." değerlendirmesini yaptı.

Programda Costa'nın gösterilecek filmleri arasında "Vitalina Varela", "At Parası", "Aynen Kalsın", "Gençler Yürüyor", "Nerede O Saklı Gülüşün?", "Vanda'nın Odasında", "Kemikler", "Lav Evi" ve "Kan" yer alıyor.

Program detaylarına "www.istanbulmodern.org" adresinden ulaşılabilecek.