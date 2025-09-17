İstanbul Modern Sinema'nın Yeni Sezonu Başlıyor

İstanbul Modern Sinema'nın yeni sezonu, Goethe Institut katkılarıyla spordan politikaya, film gösterimlerinden panellere, sanal gerçeklik deneyimlerinden yapay zeka atölyelerine uzanan içeriklerle 25 Eylül'de başlayacak.

Programın "Doğruluk mu Cesaret mi?" başlıklı seçkisinde öne çıkan filmler arasında Aysun Bademsoy'un "Oyun Değiştiriciler" (Spielerinnen) ile İstanbul Film Festivali'nde "SİYAD En İyi Film Ödülü"nü kazanan Emine Yıldırım'ın "Gündüz Apollon, Gece Athena" filmi, Chris Marker'in "Beşinci Seviye" ve Miguel Gomes'e Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandıran "Büyük Yolculuk" adlı yapım yer alıyor.

Program kapsamında ayrıca akademi ve sanat dünyasından konukların katılımıyla paneller gerçekleştirilecek. Panellerde "İçimizdeki Tanrıçalar", "Oyun Birleştirir: Kolektif Mücadele", "Şiddetin Ritüelleri" ve "Sanal, Gerçek ve Ötesi" başlıkları altında konuşulacak.

Panel katılımcıları arasında ise oyuncu, yönetmen ve senarist Onur Saylak, psikiyatrist Prof. Dr. Bengi Semerci, yönetmen-senarist Deniz Tortum bulunuyor.

Ayrıca 28 Eylül'de Doç. Dr. Berceste Gülçin Özdemir moderatörlüğünde "Oyun mu Gerçek mi?" başlığıyla 360 derece VR Film Atölyesi gerçekleştirilecek.