İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden bayramlaşma programı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce Bahçelievler'de bir okulda düzenlenen programda öğrenci ve öğretmenlerle bayramlaşıldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun spor salonunda düzenlenen bayramlaşmaya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile davetliler katıldı.

Yentür, program kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Kutsal Emanetler" başlıklı sergiyi de gezdi.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda öğrencilerden Nurneva Tuaç tarafından Cahit Zarifoğlu'nun "Bayram" isimli şiiri okundu.

"Çocukların masumiyeti, güzelliği, gülümsemesi dünyayı sarsar"

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, burada yaptığı konuşmada, ramazanın anlamının iyi nesil ve iyi insan yetiştirmek olduğunu belirtti.

Yentür, Ramazan Bayramı sevinci ve coşkusunun dünyanın her bir yerinde yaşanmasını temenni ederek, "Çocukların masumiyeti, güzelliği, gülümsemesi dünyayı sarsar. Dünyanın birçok yerinde gözyaşı ve zulüm var. Çok şükür, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemizde huzur ve güven var. Bu barışın ve güzelliğin özellikle coğrafyamızdaki komşu ülkelerimize yayılmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda öğrencilerden Eymen Tarhan davul çalarak mani söyledi. Davetliler ise bu öğrenciye harçlık verdi.

Öğrencilere patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram edildi.