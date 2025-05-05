İstanbul Merkezli Terör Operasyonunda 8 Gözaltı

İstanbul Merkezli Terör Operasyonunda 8 Gözaltı
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İstanbul merkezli 3 ilde MLKP terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçuna ilişkin olarak yürütülüyor.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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