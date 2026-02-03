Haberler

İstanbul merkezli silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen baskınlarda 96 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen ve 96 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına yönelik, 24 Şubat 2025'ten itibaren teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürerek MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde çok sayıda tespitte bulundu.

Ekipler gençlik, kadın, basın ve propaganda, kültür sanat ve hukuk yapılanmaları içerisinde örgütün faaliyet yürüttüğünü, üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiğini ortaya çıkardı.

Örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 96 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
