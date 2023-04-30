İSTANBUL MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU 13 GÖZALTI

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması olan SGDF'ye (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayının da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Saat 05.00 sıralarında üç ilde yapılan operasyonlarda, ESP Genel Başkanı Şahin Tümüklü ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul milletvekili Adayı Burcu Ayyıldız da gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayına incelenmek üzere el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel