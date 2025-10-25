Haberler

İstanbul Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 40 Gözaltı, 26 Tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyon neticesinde 11 ilde gözaltına alınan 40 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Suç örgütünün özellikle BMW marka araçlar üzerinde sahtecilik yaptığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "M3" kod isimli şüpheli F.M'nin elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin, özellikle BMW marka "M" model otomobiller üzerinde sahtecilik yaptıklarının belirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 37'si İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 37 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma ve operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada, suç örgütünün 50 eylem gerçekleştirdiği ve 72 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edilmişti.

Suç örgütüne yönelik 21 Ekim'de İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden 4'ünün tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu, 5 şüphelinin ise yurt dışında firari durumda olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
