İstanbul Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 32 Gözaltı

Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç örgütüne yönelik 32 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün silahlı suçlar işlediği ve hiyerarşik bir yapıda faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Silahla tehdit' suçlarını işledikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde, örgütün, mağdurlardan ceza kesme gibi para ve maddi menfaat sağlamaya çalıştığı, bu kapsamda silahlı iş yeri saldırıları ve yağma teşebbüslerinde bulunduğu belirlendi. 'Piro' kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde, emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem gerçekleştirdiği ve eylemlere katılan 94 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON; 32 GÖZALTI

İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da 17 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmada adı geçen 26 şüphelinin çeşitli ceza ve infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
