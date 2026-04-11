İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 30 şüpheliden 22'si tutuklandı. Operasyon, Fatih başta olmak üzere 4 ilde gerçekleştirildi ve organize suç örgütü üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih başta olmak üzere il genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Polis ekipleri organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütmüştü. Çalışmada, elebaşılığını N.E'nin yaptığı suç örgütünün üyelerinin kimlik ve adresleri belirlenmişti.

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da tespit edilen adreslere 7 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi yakalamış, adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirmişti. Ekipler, devam eden çalışmalarda 2 zanlıyı daha gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
