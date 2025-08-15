İstanbul Merkezli Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 13 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı

silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan tespitler sonrasında, Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
