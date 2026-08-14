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İstanbul ve Ankara'da operasyon: 8 gözaltı

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İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İnceleme ve araştırmalarda 4 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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