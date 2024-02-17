Üye Girişi
Haberler

İstanbul merkezli operasyonda 3 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, PKK/KCK ile iltisaklı olarak faaliyetlerine devam eden, örgüt ile bağlantılı olan, geçmişte örgüt içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarında örgütün propagandasını yapan 27 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

İstanbul'un 13 ilçesinin yanı sıra Batman ve Diyarbakır'da 27 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 18'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul PKK Tutuklama Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 17 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 17 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU 17 Şubat Cumartesi? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 17 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Rüyada kayınvalide görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş kaynana görmek, Rüyada kaynana kayınbaba görmek, Rüyada eski kaynana görmek nedir? SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri neler, nasıl tedavi edilir? Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemesi listesi! Aşureye neler konulur? Rüyada kına gecesi görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi kına gecesini görmek, oynamak ne anlama gelir? Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title