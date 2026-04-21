Haberler

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 73 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçlarına karışan 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayarak kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıklarını tespit etti.

Şüphelilerin "Kimlik bilgileriniz kullanıldı", "Adınız terör örgütüne karıştı", "Hesabınızdan para çekildi" gibi gerçeğe aykırı beyanlarla mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturduklarını belirleyen ekipler, bu yöntemle kişileri ikna ederek dolandırıcılık eylemlerini organize ve planlı şekilde gerçekleştirdiklerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 20 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 73 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
Bir bu kalmıştı! Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu

Yaptıklarını daha önce başarabilen olmadı! Bir daha yaşanması da zor
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz

Avrupa'dan beklenmedik çıkış! Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydılar