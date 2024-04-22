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İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle dolandırıcılık suçu işleyen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-32' operasyonlarında 19 şüphelinin yakalandığını" bildirdi.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-32' operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı!

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt'te düzenlenen 'SİBERGÖZ-32' operasyonlarında şüphelilerin; kendilerini 'Yatırım Danışmanı' olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman kolislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA / Güncel

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