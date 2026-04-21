İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 80 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde edildiğini belirtti.

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayarak kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıklarını tespit etti.

Şüphelilerin "Kimlik bilgileriniz kullanıldı", "Adınız terör örgütüne karıştı", "Hesabınızdan para çekildi" gibi gerçeğe aykırı beyanlarla mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturduklarını belirleyen ekipler, bu yöntemle kişileri ikna ederek dolandırıcılık eylemlerini organize ve planlı şekilde gerçekleştirdiklerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 20 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 73 şüpheliyi yakaladı. Devam eden çalışmaların sonucunda 7 zanlı daha yakalanarak gözaltı sayısı 80'e yükseldi.

Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda, 114 bin 470 lira, 3 bin 88 dolar, 1025 avro, 12 altın bileklik, 11 altın bilezik ile çeşitli ziynet eşyaları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, yürüttükleri sistematik dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 lüks araç ve 2 arsaya da şerh konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü girişinde sergilendi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
