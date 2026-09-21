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İstanbul merkezli change araç operasyonunda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli change araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 17 ayrı eylemde örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına karıştığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, "çalıntı-change" araçlara ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda belirlenen 10 şüphelinin, 17 ayrı eylem gerçekleştirdiği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karıştığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki soruşturma kapsamında, 18 Eylül'de Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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