İstanbul merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda tutuklu sayısı 8'e yükseldi

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklu şüpheli sayısı 8'e çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenenlere yönelik 7 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen Özgür G. hakkında "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Özgür G, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınların mobil uygulamalardaki gruplar üzerinden ev ve otellere gönderilmesine ilişkin çalışma gerçekleştirmişti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bazı zanlıların, fuhuştan aldıkları komisyon için farklı kişilerin banka hesaplarını kiralayıp, fuhuştan elde ettikleri mal varlığını akladıklarını belirlemişti.

Şüphelilerin son 1 yıllık işlem hareketlerinin incelenmesi sonucu fuhuştan kazandıkları değerlendirilen yaklaşık 15 milyon lira para girişi ve çıkışının olduğu, kimlik bilgilerini bu yöntemle gizleyip, faaliyetlerini devam ettirdikleri ve eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da, İstanbul'da Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece ile Samsun, Diyarbakır ve Ankara'da 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.