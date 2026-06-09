İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 73 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Beyoğlu'ndaki Tarlabaşı, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev bölgeleri olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve "sokak satıcısı" olarak tabir edilen 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'de 66 adrese düzenlenen operasyonda 73 zanlı yakalandı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde, 1'inin ise askerde olduğu anlaşıldı. Operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.