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İstanbul merkezli 4 ilde kundaklama ve kurşunlama operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 4 ilde kundaklama ve kurşunlama operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da Avcılar, Kağıthane ve Eyüpsultan'da iş yerlerine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA 3 ilçede iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. 5 şüpheli İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte, suç örgütlerine mensup kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 27 Ağustos'ta Avcılar'da bir iş yerinin kundaklanması, 5 Eylül'de Kağıthane'de bir iş yerinin kurşunlanması ve 27 Eylül'de Eyüpsultan'da bir iş yerinin kurşunlanması olayları olmak üzere 4 farklı olayla bağlantılı olan şüpheliler belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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