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İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz
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15-30 Haziran tarihlerinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 45 kg uyuşturucu ve 173 bin hap ele geçirildi, 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.

'UYUŞTURUCU madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen çeşitli türde 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde ve 173 bin adet uyuşturucu hap İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Sergide açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından ele başına kadar, suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. Uyuşturucuyla biz savaş yapıyoruz. Bu savaşımızı sadece İstanbul adına değil, bütün insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türde 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde ve 173 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sergiyi yerinde inceledi.

'SUÇ ZİNCİRİNİN HALKALARINI TEK TEK KIRIP ATIYORUZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerimizde son on beş gün içerisinde yapmış olduğu operasyonlar sonucunda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde, 173 bin adet hap ve iki adet uzun namlulu silah ele geçirmiş. Uyuşturucu operasyonlarının sonucunda 80 şahıs gözaltına alınmış, 20 adet şahıs tutuklanmış, 54 şahsın işlemleri devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından ele başına kadar, suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. Uyuşturucuyla biz savaş yapıyoruz. Bu savaşımızı sadece İstanbul adına değil, bütün insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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