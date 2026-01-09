Haberler

İstanbul merkezli 21 ilde organize suç örgütüne operasyon: 96 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
