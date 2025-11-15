Haberler

İstanbul Lider Koleji, Uluslararası Üniversitelerle Sınavsız Kabul Protokolü İmzaladı

İstanbul Lider Koleji, beceri odaklı eğitim modeli kapsamında Litvanya'daki Vilnius Üniversitesi ve Letonya'daki Riga Teknik Üniversitesi ile protokol imzalayarak öğrencilerine sınavsız kabul imkanı sunacak.

İSTANBUL Lider Koleji (İLK) geliştirdiği 'beceri odaklı' eğitim modeli kapsamında Litvanya'daki Vilnius Üniversitesi ve Letonya'daki Riga Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını duyurdu. Protokol kapsamında öğrenciler, diploma notları ve İngilizce yeterliliklerine göre bu üniversitelere sınavsız kabul edilebilecek.

Kolejden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu model müfredatın uluslararası akademik çevrelerce bir yeterlilik olarak tanındığını kanıtlarken, bu müfredatta yetişen öğrencilerin YKS gibi ulusal sınavlardaki analitik düşünme ve problem çözme becerilerinde de avantaj sağladığını gösteriyor. Protokol kapsamında öğrenciler, kabul için gereken diploma notu ve İngilizce yeterliliğini sağlamaları halinde, bu üniversitelerde yurt imkanı ve kayıt önceliği gibi ek ayrıcalıklara da sahip oluyor. Bu üniversiteler arasında, QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2025'e göre dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alan ve Tıp, Sosyal Bilimler ve Veri Bilimi gibi alanlarda öne çıkan Vilnius Üniversitesi (Litvanya) ile Mühendislik, Bilişim ve Mimarlık alanlarında Baltıkların en köklü teknik üniversitelerinden biri olan Riga Teknik Üniversitesi (Letonya) bulunuyor."

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Lider Koleji Kurucu Genel Müdürü ve CEO'su Fatih Karadağlı, şunları söyledi:

"Bu anlaşmalar okulun bütüncül eğitim felsefesinin bir sonucudur. Bizim eğitim modelimiz, öğrenciyi tek bir sınava değil, 'hayatın tamamına' hazırlamayı hedefler. Elbette YKS bu hedefin Türkiye'deki önemli bir parçasıdır ve öğrencilerimizi bu sınava da en donanımlı şekilde hazırlıyoruz. Ancak bizim asıl amacımız, 'beceri' kazandırmaktır. Öğrencilerimiz 'Lider Speaking Academy' ile uluslararası sertifika alırken, AP (Advanced Placement) dersleriyle üniversite düzeyinde araştırma yapıyor ve Çift Diploma programıyla global yetkinlik kazanıyor. Bu becerilerin, Vilnius ve Riga gibi köklü 'Top 500' kurumları tarafından 'sınavsız kabul' ile tescil edilmesi, modelimizin ne kadar doğru olduğunun kanıtıdır. Bizim mezunlarımız, sadece ulusal sınavları geçmekle kalmaz, aynı zamanda uluslararası arenada da doğrudan kabul gören bir yetkinliğe sahip olurlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


