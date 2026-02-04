İstanbul Kültür Üniversitesi'nde sanat dolu kış programı

İSTANBUL Kültür Üniversitesi, 2025–2026 kış sanat sezonunda iki etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hakan Altıner'in 55 yıllık sanat yolculuğunu sahneye taşıyan 'Bu Işıltılı Hayali Ben Seçtim' 12 Şubat'ta Akıngüç Oditoryumu'nda; Ayla Yakıcı retrospektif sergisi 'Bütün Noktalar Sonda, Boşluk Sonsuzda' ise 11 Şubat–13 Mart tarihleri arasında İKÜ Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 2025–2026 sanat sezonu kapsamında tiyatro ve görsel sanatlar alanında iki ayrı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Usta tiyatrocu Hakan Altıner'in 55 yıllık sanat yolculuğundan kesitler sunduğu 'Bu Işıltılı Hayali Ben Seçtim' adlı müzikli anlatı, 12 Şubat da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Bir dönemin kültürel atmosferini sahneye taşıyan Altıner'e sahnede Gonca Birol Bahar ve Halis Murat Canaz müzikal performansları ve canlandırmalarıyla eşlik edecek. Etkinlikte, Yıldız Kenter, Haldun Dormen, İlhan Şeşen, Nükhet Duru, Levent Kırca gibi sanat dünyasının önemli isimlerinden esinlenen portreler sahnede canlandırılacak.

SANAT GALERİSİNDE AYLA YAKICI SERGİSİ

Üniversitenin Sanat Galerisi, 2024'te hayatını kaybeden sanatçı Ayla Yakıcı'nın retrospektif sergisine de kapılarını açıyor. 'Bütün Noktalar Sonda, Boşluk Sonsuzda' başlıklı sergi, sanatçının soyut resim çalışmalarını bir araya getiriyor.

Eserleri uluslararası sanatçı kataloglarında yer alan ve Atatürk Kültür Merkezi'nden Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları'na uzanan pek çok kişisel ve karma sergiye imza atan Yakıcı'nın retrospektif sergisi, 11 Şubat – 13 Mart tarihleri arasında üniversitenin Ataköy Kampüsü'ndeki Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.