İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2023 yılı sahibini açıkladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2023 yılı sahibi, 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top oldu.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 50 bin lira değerindeki ödülün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'tan oluşan seçici kurulun oy birliğiyle belirlendi.

Ilgın Top'a ödülü mayıs ayında, 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde takdim edilecek.

Ilgın Top hakkında

İzmir'de doğan genç müzisyen, keman eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik ve Bale İlkokulunda İrina Nikotina ile başladı. Ilgın Top, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Lisesinde Reyyan Yücelen Başaran ile eğitimine devam etti.

Lisans eğitimini Conservatorium Maastricht'te Boris Belkin'in sınıfında tam puan ve onur belgesiyle tamamlayan Top, Arthur Grumiaux Keman Yarışması ve 2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda birincilik, Pantcho Vladigerov Genç Müzisyenler için Keman ve Piyano Yarışması'nda ikincilik ve "En iyi yorumcu" özel ödüllerini kazandı.

Bilkent Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ruse Filarmoni Orkestrası, Hacettepe Senfoni Orkestrası, Galiçya Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi topluluklarla konserler veren Ilgın Top, Rengim Gökmen, Burak Tüzün, Yuri Ilynov, Maximino Zumalave gibi şeflerle de işbirliği yaptı.

Top, master eğitimini ise Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover'de Prof. Krzystof Wegrzyn ile sürdürüyor.