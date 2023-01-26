İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LİSELİLERİN YUMRUKLU KAVGASI Güncel Haberler KÜÇÜKÇEKMECE'de okuldan karne aldıktan sonra evlerine giden liseli iki grup arasında kavga çıktı. KÜÇÜKÇEKMECE'de okuldan karne aldıktan sonra evlerine giden liseli iki grup arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, 20 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde Tevfik Bey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Karne aldıktan sonra evlerine dönen lise öğrencisi iki grup cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran gruptakileri çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Halkalı kavga Güncel Haberler

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