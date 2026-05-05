Kartal'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul Kartal'da D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

D-100 kara yolunda seyreden 34 LMM 219 plakalı servis aracı, Kartal mevkisinde önünde ilerleyen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil cipe vurdu, cipin de önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kara yolunda önlem aldı.

Kazada hafif yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kara yolunda kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
