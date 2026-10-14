İstanbul Kağıthane'de sağanak sonrası dere taştı, belediyenin bulunduğu meydanı su bastı

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Kağıthane Deresi'nin taşması nedeniyle ilçedeki bir meydan sular altında kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan ve akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşanıyor.

Sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi.

Taşkın nedeniyle Kağıthane Belediyesi'nin de bulunduğu meydan sular altında kaldı.

Bahçedeki araçların su içinde kalması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA