İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İSKİ'NİN ANA SU HATTI PATLADI; EVLER GÖLE, YOLLAR DEREYE DÖNDÜ

KAĞITHANE'de, Levent Mahallesi'ni besleyen İSKİ'ye ait ana hattın su borusu patladı. Yaklaşık iki saat boyunca akan su, yolları dereye çevirirken bazı evler de göle döndü. Evlerine dolan suyu boşaltmaya çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen, Beşiktaş Levent Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana irsaliye hattı patladı. Suyun tazyikiyle büyük bir çukur oluşurken, patlamanın yaşandığı noktadan itibaren yollar dereye döndü. Yoldan taşan sular ise Sarı Kanarya Sokak'ta bulunan Güllücün Apartmanı'nın giriş katındaki daireye doldu.

EVE DOLAN SULARI BOŞALTMAYA ÇALIŞTILAR

Suların dolduğu dairede oturanlar ve komşuları eve dolan suları boşaltmak için yoğun çaba sarf etti. Daireden çıkan suların, karşı daireye dolmaması için, daire girişine tahta parçaları ve dolap konuldu.

İKİ SAAT SONRA İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Bina sakinlerinin iddiasına göre, tüm aramalarına rağmen patlayan su borusuna müdahale edilmedi. Olaydan yaklaşık iki saat sonra sokağa gelen itfaiye ekipleri dairede bulunan suyu boşaltmak için çalışma yaptı.

"HER YERİ ARAMAMIZA RAĞMEN KİMSE GELMEDİ"

Kendi çabalarıyla suyun akış yönünü değiştirmeye çalışan İsa İncegül, "Evde oturuyordum. Evimizi su bastı. İSKİ'yi belediyeyi her yeri aramamıza rağmen hala kimse gelmedi. Kendi çabalarımızla uğraşıyoruz. Evimiz şu an batmış durumda. Evimiz ağzına kadar su doldu. Şu anda yardım bekliyoruz yani. Bir buçuk iki saattir devam ediyor. Yetkilileri aradık, kimse gelmedi, ulaşamadık. Bekliyoruz yani" diye konuştu.