İstanbul Kadıköy'de Radarlı Hız Denetimi Yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy sahil şeridinde radarlı hız denetimi gerçekleştirdi. Cemil Topuzlu Caddesi'nde hız yapan ve modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Denetimler sabah saatlerine kadar devam edecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy sahil şeridinde radarlı hız denetimi yapıldı.
Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilen denetimin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel