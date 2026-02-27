Haberler

Kadıköy'de Park Halindeki Midibüste Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi'nde park halindeki bir midibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, midibüste hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KADIKÖY'de park halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası midibüste hasar oluştu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Şehit Emin Çölen Sokak'ta çıktı. Sokakta park halindeki midibüste çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında midibüste hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
