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İstanbul Kadıköy'de binadaki yangın söndürüldü, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı

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İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binayı saran duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri kurtarıldı, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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