İstanbul Kadıköy'de beton mikseri 4 aracın üzerine devrildi

Kadıköy'de park halindeki 4 aracın üzerine devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kazada mikserin altında kalan hafif ticari araç ile bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Kadıköy'de park halindeki 4 aracın üzerine devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi'nden Şakacı Sokak'a dönen Ramazan Ş'nin kullandığı 34 AH 5870 plakalı beton mikseri, sokağın köşesindeki çınar ağacına çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobil ile hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada mikserin altında kalan hafif ticari araç ile bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 otomobilde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Beton mikserinin kaldırıldığı sırada kullanılan vincin çekme halatları da koptu. Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.