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Ambulansı durdurup içini kontrol edenlerden biri gözaltına alındı

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İstanbul Kadıköy'de bir ambulansın önünü keserek içinde hasta olup olmadığını kontrol eden iki kişiden biri yakalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayın görüntülerini paylaşarak "Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy'de bir ambulansın önünü motosikletle kesen iki kişi içeride hasta olmadığını öne sürerek ambulans şoförüyle tartıştı. Hastanın gösterilmesi üzerine ikna olan şahıslar daha sonra uzaklaştı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Pes dedirten hareketi yapanlardan birisi gözaltına alındı.

"İÇİNDE HASTA YOK" DİYE DİRETTİLER

Bostancı'da bir motosiklette kasksız yolculuk yapan iki kişi bir ambulansın yolunu keserek içeride hasta olmadığını iddia etti. Siren çalarak hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans sürücüsü çaresiz kalınca kapıyı açarak hastayı gösterdi. O anlar bir başka görevli tarafından görüntülendi.

BAKAN KOCA: BU 2 ŞAHISTA İNSANLIK GÖREMEYECEKSİNİZ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler birbirini izlerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya paylaşımı yaptı. Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullandı.

BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Ambulansın önünü kesen iki şüpheliden Emirhan Baydaroğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünü gözaltına alma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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