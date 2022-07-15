İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. İstanbul- İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yolun Bursa'daki güzergahlarında akıcı bir yoğunluk gözlendi. Bayram ve iki günlük idari izin sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle ekipler önlemlerini artırdı. AA / Uğur Ulu - Güncel Kurban Bayramı İstanbul İzmir Güncel Haberler

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