İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI
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İSTANBUL'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve mesai saatinin bitimiyle sürücülerin yola çıkması trafikte yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'da, mesai saatinin bitimiyle birlikte sürücüler yola çıkarken, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, 18.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a kadar ulaştı. Aynı veriye göre, Avrupa Yakası'ndaki yüzde 85 olarak ölçülen yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel