İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI Güncel Haberler İSTANBUL'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve mesai saatinin bitimiyle sürücülerin yola çıkması trafikte yoğunluk oluşturdu. İSTANBUL'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve mesai saatinin bitimiyle sürücülerin yola çıkması trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu haritası verilerine göre, saat 18.28 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü. İstanbul'da, mesai saatinin bitimiyle birlikte sürücüler yola çıkarken, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, 18.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a kadar ulaştı. Aynı veriye göre, Avrupa Yakası'ndaki yüzde 85 olarak ölçülen yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Trafik İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.