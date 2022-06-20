Son dakika haberleri: İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon

İSTANBUL'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polisin baskın yaptığı evin önündeki çöp konteynırında bir koli dolusu silah şarjörü ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. 26 Mayıs'ta, Beylikdüzü'ndeki bazı adreslere yapılan operasyonda F.A., S.Ü., M.Ş.E., A.B., M.A.G. ve K.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş, seri atış yapabilme özelliğine sahip 46 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 46 şarjör ele geçirildi. Baskın yapılan evlerden birinin önündeki çöp konteynırında ise bir koli dolusu şarjör bulundu.

EVLERİNİ SİLAH ATÖLYESİNE ÇEVİRMİŞLER