İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner'den Gıda Zehirlenmeleri Açıklaması

(İSTANBUL) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te meydana gelen ve bir anne ile iki çocuğun yaşamını yitirdiği üzücü olayın ardından kent genelinde yapılan değerlendirmelere ilişkin açıklamada bulundu. Güner, İstanbul'da gıda zehirlenmelerine yönelik olağan dışı bir artışın tespit edilmediğini belirtti.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih'te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır. Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.