Haberler

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'ta helikopter destekli asayiş denetimine katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'ta helikopter destekli asayiş denetimine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESENYURT'ta polis ekiplerince helikopter ve dron destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

ESENYURT'ta polis ekiplerince helikopter ve dron destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Elebaşından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt'ta suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla helikopter ve dron destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra trafik ve asayiş şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Şüpheli görülen kişilerin ise üstleri ve çantaları kontrol edildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ, DENETİME KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulama noktasına gelerek denetimleri yerinde takip etti. Ekiplerinden bilgi alan Yıldız, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

'BÜTÜN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KÖKLERİNİ KAZIMAYA KARARLIYIZ'

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Selami Yıldız, "Bu akşam bir kez daha Esenyurt'tayız. Burayı huzurun, güvenin, esenliğin hakim olduğu bir esenlik yurdu yapmak için tüm birimlerimizle sahada kararlılık nöbetindeyiz. Buradan Esenyurt'tan özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin, adları ne olursa olsun, organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır. Bütün ele başından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu! Meclis'te kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi

Emekliler gece yarısı muradına erdi!
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! İş insanı Hüseyin Başaran da tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı

Küçücük çocuğa sokak ortasında kurşun yağdırdı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Gece yarısı çok sayıda atama
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını

Bu sefer Yunanistan değil! Avrupa ülkesine akın ediyorlar
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret