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İstanbul Havalimanı'nda valizinde 22,5 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda valizinde 22,5 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı
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İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen bir yolcunun valizinde 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, valizinde 22 kilo 500 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı.

Ekipler, İspanya pasaportuyla seyahat eden şüpheliyi bagaj bandında tespit ederek detaylı arama için havalimanındaki gümrük muhafaza birimine götürdü.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada poşetler içerisine gizlenmiş 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak
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